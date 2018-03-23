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В США утвердили бюджет для NASA

Власти США утвердили окончательный бюджет для NASA на 2018 год. В течение нескольких дней за него проголосуют в Палате представителей и Сенате, а затем документы передадут в администрацию президента Трампа.

В США утвердили бюджет для NASA


В общей сложности на нужды космического агентства было выделено 20,7 млрд. долларов. Отмечается, что программа WFIRST получила 150 млн. долларов. До этого чиновники предлагали не выделять средства на этот проект. На нужды проекта телескопа James Webb было выделено 533 млн. долларов. Что касается программ по исследованию планет, то здесь американские власти выдали NASA 2,2 млрд. долларов. Сюда же входит проект Europa Clipper по изучению спутника Юпитера, который получил 595 млн. долларов.

23 млн. долларов записали на счет проекта по разработке дрона-вертолета, который могут запустить в рамках миссии Mars 2020.
На SLS и Orion выделено 2,15 и 1,35 млрд. долларов соответственно. 350 млн. получил проект по созданию второй пусковой платформы для ракеты SLS.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:49
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