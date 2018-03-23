Новенькая участица «Дома-2» Сабина Абдуллаева пришла завоевывать Сашу Гобозова

По словам девушки, познакомившись с Сашей и пообщавшись с ним лично, она поняла, что у его отношений с Ольгой Жариковой нет будущего, и долго они не протянут.Нет между ними ничего серьезного, считает Сабина. В то же время она уверена, что понравилась Гобозову, так как он проявил к ней некий интерес. А в адрес Ольги Жариковой девушка отметила, что та заслуживает такого отношения к себе, ведь в свое время та аналогично увела Илью Яббарова из его отношений.Да и к тому же, между Сашей и Олей только дружба, ведь участник не воспринимает ее как вторую половинку. Такие выводы новоиспеченная участница телестройки сделала, лично пообщавшись с Александром Гобозовым.