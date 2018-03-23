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Новенькая участица «Дома-2» Сабина Абдуллаева пришла завоевывать Сашу Гобозова

Новоиспеченная участница скандально известной телестройки «Дом-2» Сабина Абдуллаева рассказала, что пришла покорять Александра Гобозова.

Новенькая участица «Дома-2» Сабина Абдуллаева пришла завоевывать Сашу Гобозова

По словам девушки, познакомившись с Сашей и пообщавшись с ним лично, она поняла, что у его отношений с Ольгой Жариковой нет будущего, и долго они не протянут.

Нет между ними ничего серьезного, считает Сабина. В то же время она уверена, что понравилась Гобозову, так как он проявил к ней некий интерес. А в адрес Ольги Жариковой девушка отметила, что та заслуживает такого отношения к себе, ведь в свое время та аналогично увела Илью Яббарова из его отношений.

Да и к тому же, между Сашей и Олей только дружба, ведь участник не воспринимает ее как вторую половинку. Такие выводы новоиспеченная участница телестройки сделала, лично пообщавшись с Александром Гобозовым.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:10
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