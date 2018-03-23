Алексей Воробьёв одной фотографией увеличил число подписчиков до 3,3 миллионов человек

Алексей Воробьёв уже давно стал любимцем публики, особенно молодых девушек, мечтающих об искренней и чистой любви. Певец покоряет сердца фанаток не только душевными текстами песен, но и новыми фотографиями, которые завидный жених часто выкладывает в своём Instagram.Накануне артист опубликовал свежий снимок, в подписи к которому выразил уверенность, что это фото принесёт ему ещё больше подписчиков. Так и случилось. Уже сейчас число подписавшихся на обновления Алексея Воробьёва в Instagram составляет 3,3 миллиона человек. Певец поблагодарил фолловеров за внимание и любовь к нему, как артисту.