Алексей Воробьёв одной фотографией увеличил число подписчиков до 3,3 миллионов человек
Любимый многими девушками певец Алексей Воробьёв одной фотографией смог увеличить число подписчиков своего Instagram до 3,3 миллионов человек. Артист продолжает радовать публику не только своими выступлениями, но и привлекательной внешностью.
Алексей Воробьёв уже давно стал любимцем публики, особенно молодых девушек, мечтающих об искренней и чистой любви. Певец покоряет сердца фанаток не только душевными текстами песен, но и новыми фотографиями, которые завидный жених часто выкладывает в своём Instagram.
Накануне артист опубликовал свежий снимок, в подписи к которому выразил уверенность, что это фото принесёт ему ещё больше подписчиков. Так и случилось. Уже сейчас число подписавшихся на обновления Алексея Воробьёва в Instagram составляет 3,3 миллиона человек. Певец поблагодарил фолловеров за внимание и любовь к нему, как артисту.
Алексей Воробьёв уже давно стал любимцем публики, особенно молодых девушек, мечтающих об искренней и чистой любви. Певец покоряет сердца фанаток не только душевными текстами песен, но и новыми фотографиями, которые завидный жених часто выкладывает в своём Instagram.
Накануне артист опубликовал свежий снимок, в подписи к которому выразил уверенность, что это фото принесёт ему ещё больше подписчиков. Так и случилось. Уже сейчас число подписавшихся на обновления Алексея Воробьёва в Instagram составляет 3,3 миллиона человек. Певец поблагодарил фолловеров за внимание и любовь к нему, как артисту.