Евгений Плющенко с семьёй вернулся в Россию после отдыха на Мальдивах

Евгений Плющенко накануне сообщил пользователям Сети о том, что они с семьёй уже отдохнули, а теперь возвращаются в Россию. К публикации фигурист добавил фотографию с аэропорта с двумя своими сыновьями. Подписчики аккаунта спортсмена в Instagram поздравили его с возвращением домой, но выразили недовольство тем, что тот показал им так мало фотографий с Мальдив.Внимание некоторых фолловеров больше приковал сам опубликованный снимок, на котором те смогли чётко увидеть, что ребёнок Плющенко от первого брака Егор является 100%-ой копией своего отца, а вот причёску общего с Яной Рудковской сына Александра многие посчитали не совсем подходящей мальчику.