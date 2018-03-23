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Евгений Плющенко с семьёй вернулся в Россию после отдыха на Мальдивах

Известный фигурист Евгений Плющенко вместе со своей семьёй вернулся в Россию после короткого отдыха на Мальдивах. Поклонники несколько огорчены тем, что спортсмен выложил в Сеть слишком мало фотографий из отпуска.

Евгений Плющенко с семьёй вернулся в Россию после отдыха на Мальдивах

Евгений Плющенко накануне сообщил пользователям Сети о том, что они с семьёй уже отдохнули, а теперь возвращаются в Россию. К публикации фигурист добавил фотографию с аэропорта с двумя своими сыновьями. Подписчики аккаунта спортсмена в Instagram поздравили его с возвращением домой, но выразили недовольство тем, что тот показал им так мало фотографий с Мальдив.

Внимание некоторых фолловеров больше приковал сам опубликованный снимок, на котором те смогли чётко увидеть, что ребёнок Плющенко от первого брака Егор является 100%-ой копией своего отца, а вот причёску общего с Яной Рудковской сына Александра многие посчитали не совсем подходящей мальчику.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:59
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