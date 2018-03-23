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Вдохновлённая наступающей весной Юлия Меньшова занялась рукоделием

Популярная телеведущая и актриса Юлия Меньшова удивила поклонников своими способностями к рукоделию. Вдохновлённая приближающейся весной, она самостоятельно сшила себе элегантную брошь, которую уже примерила на один из своих свитеров.

Вдохновлённая наступающей весной Юлия Меньшова занялась рукоделием

Звёзды шоу-бизнеса, так же, как и обычные люди, с нетерпением ждут наступления настоящей весны, когда можно будет сбросить с себя лишний груз в виде тёплой одежды, а также вдоволь насладиться тёплыми солнечными лучами. Не стала исключением и известная многим артистка Юлия Меньшова. Накануне в своём Instagram-профиле она рассказал фолловерам, что в томительном ожидании тепла занялась рукоделием.

К публикации ведущая прикрепила фотографию тканевой броши, которую сшила своими руками. Удивлённые поклонники отметили, что не знали о пристрастии своего кумира к рукоделию, а также по достоинству оценили созданное звездой изделие.

Вдохновлённая наступающей весной Юлия Меньшова занялась рукоделием

В подписи к своей публикации Меньшова призналась, что на создание броши её вдохновила уже наступающая весна, ведь, несмотря на ещё пока огромное количество снега на улице, воздух уже пропитан тёплым настроением.

Немногим позже актриса выложила ещё один снимок, на котором показала ту же самую брошь, но уже на себе, а точнее на одном из своих свитеров. Фанаты полностью согласились с Меньшовой, что такие вот украшения будут хорошо смотреться даже на пальто или дамской шляпке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:46
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