Жена Алексея Самсонова для сохранения семьи хочет обратиться к психологу

«Расскажите, был ли у вас опыт и улучшились ли ваши отношения? Планируем поход к психологу, может, перестанем ругаться», - рассказала женщина.

По слухам, мужчина оставил супругу и даже переехал на съемную квартиру. А на днях в Инстагарме девушки появилась публикация, в которой она сообщила, что готова обратиться к семейному психологу. Юлия поинтересовалась у своих подписчиков, многие ли из них обращались к семейному специалисту?Всем известно, кто такой семейный психолог, и многие часто их видят. Почти в каждом американском фильме присутствует сцена, где главные герои семейная пара посещают специалиста, дабы уладить проблемы в семье.Однако в России семейная психология не так популярна. Юлии сложно принять мысль о том, что какой-то чужой дядя может разобраться с проблемами в отношениях. Хотя многие рассказывают об успешном результате.В последнее время супруги стали много времени проводить вместе, даже день рождения сына Мирона отметили также вместе, так что вероятно в отношениях ребят все еще наладится.