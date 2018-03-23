Любовь Успенская в каждую поездку берёт с собой тёплый плед

Любовь Успенская на фоне громкой новости о дебоше на борту самолёта из-за собаки решила немного разрядить обстановку, рассказав фолловерам в Instagram о том, как она обычно путешествует. Знаменитость разместила свою фотографию, в подписи к которой написала, что с недавних пор в каждую поездку она берёт с собой вот этот белоснежный плед, полученный в подарок от певицы Славы.Данная вещь, со слов Успенской, хорошо помогает ей согреться во время дальних перелётов, а также делает пребывание вне дома особенно уютным. В комментариях подписчики согласились с тем, что хороший плед действительно очень полезен в таких ситуациях, особенно, если он ещё и компактен и удобен для перевозки.