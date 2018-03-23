Анастасия Лисова стала сентиментальной после родов

Настя поделилась своими ощущениями от материнства и призналась, что ее «маленький птенчик не такой уж и маленький»., - рассказывает фолловерам Лисова.Молодая мама отметила, что раньше к чужим детям не тянулась, но после того как появилась ее дочурка все изменилось. Девушки пишет, что малышку хочется все время целовать, тискать, обнимать и прижимать и интересуется у фанатов или им знакомы подобные чувства.