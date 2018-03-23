Анастасия Лисова стала сентиментальной после родов
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова после рождения дочери значительно изменилась и теперь признается, что стала сентиментальной, когда дело касается ее ребенка.
Настя поделилась своими ощущениями от материнства и призналась, что ее «маленький птенчик не такой уж и маленький».
«Вчера я ее взяла на руки и она на меня прям смотрит и улыбается, минут 5 смотрела на меня так, то есть понимает что я ее мама и радуется мне. Она давно начала улыбаться, ну так осознано глядя в глаза в первый раз. Я сама не заметила, как у меня слезы на глазах навернулись», - рассказывает фолловерам Лисова.
Молодая мама отметила, что раньше к чужим детям не тянулась, но после того как появилась ее дочурка все изменилось. Девушки пишет, что малышку хочется все время целовать, тискать, обнимать и прижимать и интересуется у фанатов или им знакомы подобные чувства.
Настя поделилась своими ощущениями от материнства и призналась, что ее «маленький птенчик не такой уж и маленький».
«Вчера я ее взяла на руки и она на меня прям смотрит и улыбается, минут 5 смотрела на меня так, то есть понимает что я ее мама и радуется мне. Она давно начала улыбаться, ну так осознано глядя в глаза в первый раз. Я сама не заметила, как у меня слезы на глазах навернулись», - рассказывает фолловерам Лисова.
Молодая мама отметила, что раньше к чужим детям не тянулась, но после того как появилась ее дочурка все изменилось. Девушки пишет, что малышку хочется все время целовать, тискать, обнимать и прижимать и интересуется у фанатов или им знакомы подобные чувства.