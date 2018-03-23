Николь Кидман собирается развестись после 12 лет брака

Западные СМИ распространяют информацию о том, что известная актриса Николь Кидман решила перехватить эстафету у пары Энистон-Теру и собирается подавать на развод. Правда, сама звездная пара еще никаких документов по этому поводу не подписала.СМИ рассказывают, что отношения в семье Николь и Кита давно не такие безоблачные и супруги – на грани развода. По сообщениям друзей, близких к семье Кидман и Урбана, актриса своим желанием контролировать любой шаг супруга, потому что подозревает его в изменах, послужила основным источником проблем. В попытке спасти разрушающиеся отношения супруги даже просили помощи у семейного психолога, однако это им не помогло.Музыкант Кит Урбан – это второй муж Николь. Пара поженилась в 2006 году. Вскоре у них родилась первая дочь, а через несколько лет – и вторая.