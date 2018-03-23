Регина Тодоренко объявила конкурс, который осуществит мечты троих победителей

Регина Тодоренко обрадовала своих подписчиков новостью о том, что она вместе с командой спонсоров запускает новый конкурс, в котором будут сразу три победителя. Ведущая заверила поклонников, что трое счастливчиков получат нечто большее, чем просто победу. Оказалось, что выигравшим представится возможность осуществить свою самую заветную мечту.Для участия в конкурсе, со слов Регины Тодоренко, необходимо написать на щеке своё желание, которое хотелось бы воплотить в жизнь, а также сделать селфи. После этого снимок необходимо разместить на странице своего аккаунта Instagram, не забыв пометить его хештегом #бифризамечтой.Подписчики Регины Тодоренко в комментариях к данной публикации отметили, что такого рода конкурсы действительно намного лучше, нежели все эти гонки за домами и айфонами. Большинство уже заявили о твёрдом намерении бороться за осуществление своей мечты.