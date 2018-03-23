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Регина Тодоренко объявила конкурс, который осуществит мечты троих победителей

Известная ведущая Регина Тодоренко сообщила о новом конкурсе, в котором осуществятся мечты троих победителей. Оказалось, что для участия необходимо сделать селфи с написанным на щеке желанием.

Регина Тодоренко объявила конкурс, который осуществит мечты троих победителей

Регина Тодоренко обрадовала своих подписчиков новостью о том, что она вместе с командой спонсоров запускает новый конкурс, в котором будут сразу три победителя. Ведущая заверила поклонников, что трое счастливчиков получат нечто большее, чем просто победу. Оказалось, что выигравшим представится возможность осуществить свою самую заветную мечту.

Для участия в конкурсе, со слов Регины Тодоренко, необходимо написать на щеке своё желание, которое хотелось бы воплотить в жизнь, а также сделать селфи. После этого снимок необходимо разместить на странице своего аккаунта Instagram, не забыв пометить его хештегом #бифризамечтой.

Подписчики Регины Тодоренко в комментариях к данной публикации отметили, что такого рода конкурсы действительно намного лучше, нежели все эти гонки за домами и айфонами. Большинство уже заявили о твёрдом намерении бороться за осуществление своей мечты.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:07
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