Ольга Бузова сменила прическу на кокетливые косички

«Оля, тебе очень идут косички и светло-розовая помада. Вот, правда. Они тебя раскрывают, освежают, ну очень красиво», «Косички будоражат мужское воображение», — написали поклонники в комментариях к публикации.

Подписчики Оли не смогли оставить без внимания усилившееся сходство девушки с ее сестрой Анной. Они также похвалили выбор легкого весеннего образа.Напоминаем, что 32-летняя певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» из блондинки перекрасилась в брюнетку осенью 2016 года, после того, как рассталась с супругом Дмитрием Тарасовым. Позже она неоднократно экспериментировала со своей прической.