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Ольга Бузова сменила прическу на кокетливые косички

Популярная ведущая «Дома-2» Ольга Бузова в который раз экспериментирует со своим имиджем. На этот раз теледива и певица заплела две кокетливые косички.

Ольга Бузова сменила прическу на кокетливые косички

Подписчики Оли не смогли оставить без внимания усилившееся сходство девушки с ее сестрой Анной. Они также похвалили выбор легкого весеннего образа.

«Оля, тебе очень идут косички и светло-розовая помада. Вот, правда. Они тебя раскрывают, освежают, ну очень красиво», «Косички будоражат мужское воображение», — написали поклонники в комментариях к публикации.

Напоминаем, что 32-летняя певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» из блондинки перекрасилась в брюнетку осенью 2016 года, после того, как рассталась с супругом Дмитрием Тарасовым. Позже она неоднократно экспериментировала со своей прической.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05
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