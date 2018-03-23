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Мария Кохно впервые нарастила волосы

Экс-участница «Дома-2» Маша Кохно призналась поклонникам, что никогда не наращивала волосы и теперь отважилась на эту процедуру.

Девушка призналась, что выбрала для себя «американское наращивание» и теперь ее волосы выглядят настолько естественно, что она забывает о том, что часть ее шевелюры искусственная.

Мария Кохно впервые нарастила волосы

Фолловеры согласились с Кохно, что данный способ наращивания самый безопасный, а сама «Машуля – ты бомба».

Пользователей интересовало, как ухаживать за нарощеными волосами, в частности как их мыть. Специалист Нара ответила, что уход за волосами не оставляет труда, так как ничем не отличается от обычного мытья.

Также подписчикам понравилась музыка, которая сопровождает рекламный ролик и сама Маша с новой прической.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:59
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