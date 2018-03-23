Мария Кохно впервые нарастила волосы

Девушка призналась, что выбрала для себя «американское наращивание» и теперь ее волосы выглядят настолько естественно, что она забывает о том, что часть ее шевелюры искусственная.Фолловеры согласились с Кохно, что данный способ наращивания самый безопасный, а сама «Машуля – ты бомба».Пользователей интересовало, как ухаживать за нарощеными волосами, в частности как их мыть. Специалист Нара ответила, что уход за волосами не оставляет труда, так как ничем не отличается от обычного мытья.Также подписчикам понравилась музыка, которая сопровождает рекламный ролик и сама Маша с новой прической.