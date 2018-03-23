Диана Гурцкая впервые рассказала о своей страшной болезни

Впервые певица поделилась с журналистами своей бедой. По словам 39-летней Дианы, во время одного из медосмотров у нее диагностировали рак матки. К тому времени певица уже была мамой маленького сына, поэтому страшная новость повергла в шок и ее саму и ее родных – все переживали, что малыш может остаться сиротой.Перед тем, как решиться на операцию, Гурцкая решила проконсультироваться по поводу диагноза и с другими врачами. К огромному облегчению Дианы и ее близких, диагноз оказался ошибочным. А оказавшуюся миому ей успешно прооперировали и на следующий день артистка уже стояла на ногах.Теперь мысли Дианы направлены на рождение второго ребенка, ведь она издавна мечтала иметь большую семью.