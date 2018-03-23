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Диана Гурцкая впервые рассказала о своей страшной болезни

Диана Гурцкая разоткровенничалась о том, какая страшная болезнь у нее обнаружилась несколько лет назад.
Диана Гурцкая впервые рассказала о своей страшной болезни


Впервые певица поделилась с журналистами своей бедой. По словам 39-летней Дианы, во время одного из медосмотров у нее диагностировали рак матки. К тому времени певица уже была мамой маленького сына, поэтому страшная новость повергла в шок и ее саму и ее родных – все переживали, что малыш может остаться сиротой.

Перед тем, как решиться на операцию, Гурцкая решила проконсультироваться по поводу диагноза и с другими врачами. К огромному облегчению Дианы и ее близких, диагноз оказался ошибочным. А оказавшуюся миому ей успешно прооперировали и на следующий день артистка уже стояла на ногах.

Теперь мысли Дианы направлены на рождение второго ребенка, ведь она издавна мечтала иметь большую семью.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:15
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