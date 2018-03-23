Новости и слухи «Дома-2»: Тата Абрамсон стала ведущей программы о стилях; Чайчиц и Ефременкова планируют вернуться на проект

Тата Абрамсон похвасталась перед своими поклонниками, что ее назначили ведущей. Участница смогла пройти испытательный срок и убедить руководство телешоу, что способна справиться с этой работой. Вот только Абрамсон отправили вести программу о стиле.К тому же звезда телестройки станет конкуренткой Юлии Ефременковой в этом новом амплуа. Напоминаем, что ранее роль конкурентки занимала Майя Донцова. Маша Кохно поздравила подругу с назначением. К слову, зрители предполагают, что Ефременкова будет вести передачу постоянно, а других девушек регулярно будут менять.Не так давно Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди покинули «Дома-2» и продолжили строить отношения в свободном плаванье. Вот только на воле они пробыли недолго, и теперь собираются вернуться. Экс-участники телестройки поинтересовались у поклонников, хотят ли они снова увидеть их на поляне.Однако фанаты «Дома-2» сразу же отметили, что не сомневались в том, что Чайчиц и Триандафилиди будут проситься обратно на проект, только мало кто предполагал, что настолько быстро.Тем не менее, существует правило, что экс-герои проекта могут вернуться лишь тогда, когда обойдут конкурентов в результате зрительского голосования.