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Новости и слухи «Дома-2»: Тата Абрамсон стала ведущей программы о стилях; Чайчиц и Ефременкова планируют вернуться на проект

Стали известны последние новости и слухи телепроекта «Дом-2» на сегодняшний день.

Новости и слухи «Дома-2»: Тата Абрамсон стала ведущей программы о стилях; Чайчиц и Ефременкова планируют вернуться на проект

Тата Абрамсон похвасталась перед своими поклонниками, что ее назначили ведущей. Участница смогла пройти испытательный срок и убедить руководство телешоу, что способна справиться с этой работой. Вот только Абрамсон отправили вести программу о стиле.

К тому же звезда телестройки станет конкуренткой Юлии Ефременковой в этом новом амплуа. Напоминаем, что ранее роль конкурентки занимала Майя Донцова. Маша Кохно поздравила подругу с назначением. К слову, зрители предполагают, что Ефременкова будет вести передачу постоянно, а других девушек регулярно будут менять.

Новости и слухи «Дома-2»: Тата Абрамсон стала ведущей программы о стилях; Чайчиц и Ефременкова планируют вернуться на проект

Не так давно Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди покинули «Дома-2» и продолжили строить отношения в свободном плаванье. Вот только на воле они пробыли недолго, и теперь собираются вернуться. Экс-участники телестройки поинтересовались у поклонников, хотят ли они снова увидеть их на поляне.

Однако фанаты «Дома-2» сразу же отметили, что не сомневались в том, что Чайчиц и Триандафилиди будут проситься обратно на проект, только мало кто предполагал, что настолько быстро.

Тем не менее, существует правило, что экс-герои проекта могут вернуться лишь тогда, когда обойдут конкурентов в результате зрительского голосования.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53
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