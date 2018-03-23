Анна Хилькевич задумалась о кардинальной смене имиджа

Анна Хилькевич является одной из тех знаменитостей, внешним видом которой восхищается огромное количество людей. Стоит отметить, что актриса не только ухаживает за здоровым состоянием своих волос и кожи, но и постоянно поддерживает тело в соответствующей форме. Сейчас же звезда «Универа» несколько шокировала фанатов заявлениями о возможной кардинальной смене имиджа.Как оказалось, на подобные мысли актрису натолкнули люди из её близкого окружения, которые предложили той задуматься над сменой причёски, а заодно и самого цвета волос. Теперь Анна Хилькевич постоянно размышляет на эту тему, но никак не может окончательно решиться. Именно поэтому звезда обратилась ко своим подписчикам в Instagram за советом.В комментариях фолловеры пишут, что их любимица и сейчас выглядит довольно привлекательно, но если ей всё же кажется, что пора менять имидж, то они примут любое её решение.