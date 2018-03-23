Анна Хилькевич задумалась о кардинальной смене имиджа
Любимая многими актриса Анна Хилькевич сообщила подписчикам в Instagram, что всерьёз задумалась о кардинальной смене имиджа. Оказалось, что кто-то из близких знаменитости посоветовал ей поменять причёску и цвет волос.
Анна Хилькевич является одной из тех знаменитостей, внешним видом которой восхищается огромное количество людей. Стоит отметить, что актриса не только ухаживает за здоровым состоянием своих волос и кожи, но и постоянно поддерживает тело в соответствующей форме. Сейчас же звезда «Универа» несколько шокировала фанатов заявлениями о возможной кардинальной смене имиджа.
Как оказалось, на подобные мысли актрису натолкнули люди из её близкого окружения, которые предложили той задуматься над сменой причёски, а заодно и самого цвета волос. Теперь Анна Хилькевич постоянно размышляет на эту тему, но никак не может окончательно решиться. Именно поэтому звезда обратилась ко своим подписчикам в Instagram за советом.
В комментариях фолловеры пишут, что их любимица и сейчас выглядит довольно привлекательно, но если ей всё же кажется, что пора менять имидж, то они примут любое её решение.
Анна Хилькевич является одной из тех знаменитостей, внешним видом которой восхищается огромное количество людей. Стоит отметить, что актриса не только ухаживает за здоровым состоянием своих волос и кожи, но и постоянно поддерживает тело в соответствующей форме. Сейчас же звезда «Универа» несколько шокировала фанатов заявлениями о возможной кардинальной смене имиджа.
Как оказалось, на подобные мысли актрису натолкнули люди из её близкого окружения, которые предложили той задуматься над сменой причёски, а заодно и самого цвета волос. Теперь Анна Хилькевич постоянно размышляет на эту тему, но никак не может окончательно решиться. Именно поэтому звезда обратилась ко своим подписчикам в Instagram за советом.
В комментариях фолловеры пишут, что их любимица и сейчас выглядит довольно привлекательно, но если ей всё же кажется, что пора менять имидж, то они примут любое её решение.