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Adata официально представила накопители XPG SX8200

В рамках мероприятия CES 2018 компания Adata представила свои накопители данных XPG SX8200. Теперь же состоялся анонс по поводу выхода устройств на рынок. Так данные твердотельные накопители будут доступны в конфигурациях с объемом 240,480 и 960 Гб.

Adata официально представила накопители XPG SX8200


В основе накопителей Adata XPG SX8200 лежит модуль памяти 3D TLC NAND второй генерации, а также контроллер Silicon Motion, который имеет поддержку технологии NVMe 1.3. В качестве буферной памяти используется модуль DRAM.

Устройства выполнены по стандарту М.2, поэтому их можно подключать через интерфейс PCIe 3.0.

Скорость последовательного чтения данных для каждой конфигурации составляет 3200, 3200 и 3150 Мб/сек соответственно. Что касается скорости последовательной записи информации, то этот показатель составляет 1100, 1700 и 1700 Мб/сек соответственно.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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