Adata официально представила накопители XPG SX8200

В основе накопителей Adata XPG SX8200 лежит модуль памяти 3D TLC NAND второй генерации, а также контроллер Silicon Motion, который имеет поддержку технологии NVMe 1.3. В качестве буферной памяти используется модуль DRAM.Устройства выполнены по стандарту М.2, поэтому их можно подключать через интерфейс PCIe 3.0.Скорость последовательного чтения данных для каждой конфигурации составляет 3200, 3200 и 3150 Мб/сек соответственно. Что касается скорости последовательной записи информации, то этот показатель составляет 1100, 1700 и 1700 Мб/сек соответственно.