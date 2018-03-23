Фанаты оценили мокрую укладку Елены Темниковой на новом снимке в Instagram

Елена Темникова практически на каждой публикуемой в Instagram фотографии предстаёт перед подписчиками в образе «пацанки», чем многие уже недовольны. Фолловеры считают, что знаменитость выглядела бы лучше и ярче в стиле «роковой красотки», о чём уже неоднократно её просили. На очередном снимке певица продемонстрировала мокрую укладку, за что тут же получила массу положительных комментариев.Подписчики Елены Темниковой отмечают, что причёска ей идёт, но подобную укладку можно использовать несколько иначе, добавив ко всему этому более женственную одежду. Сама же певица для очередной публикации надела на себя белый свободный топ и светлые джинсы с завышенной талией, а на шее у неё красуются несколько массивных золотых цепей.