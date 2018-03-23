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Ольга Бузова объявила конкурс о наборе танцоров в свою команду

Знаменитая телеведущая «Дома-2» и певица обратилась к пользователям Сети в «сторис» своего Инстаграма с объявлением о конкурсе, по итогам которого Ольга Бузова выберет лучших мужчин-танцоров.

Ольга Бузова объявила конкурс о наборе танцоров в свою команду

Дело в том, что артистка обещает в скором времени презентовать новое шоу, а это значит, будут создаваться и новые танцевальные номера. Конкурсанты, которые смогут пройти отбор, станут частью лучшей команды «обузевших», пообещала Ольга.

Можно с уверенностью сказать, что желающих поучаствовать в отборе будет немало, так как публика уже поняла - приход звезды «Дома-2» в шоу-бизнес это серьезно и надолго.

Ольга Бузова объявила конкурс о наборе танцоров в свою команду

На данный момент Бузова проходит курс лечения из-за травмы ноги, которую повредила, находясь в гастрольном туре по Дальнему Востоку. По всей видимости, этот период времени теледива захотела использовать для набора танцевальной труппы, в которую войдут исключительно парни. Ведь Ольге всегда «мало половин».

Девушка также пообещала, что уже скоро состоится новый гастрольный тур с новой программой, которую поклонники ждут с большим нетерпением.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37
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