Ольга Бузова объявила конкурс о наборе танцоров в свою команду

Дело в том, что артистка обещает в скором времени презентовать новое шоу, а это значит, будут создаваться и новые танцевальные номера. Конкурсанты, которые смогут пройти отбор, станут частью лучшей команды «обузевших», пообещала Ольга.Можно с уверенностью сказать, что желающих поучаствовать в отборе будет немало, так как публика уже поняла - приход звезды «Дома-2» в шоу-бизнес это серьезно и надолго.На данный момент Бузова проходит курс лечения из-за травмы ноги, которую повредила, находясь в гастрольном туре по Дальнему Востоку. По всей видимости, этот период времени теледива захотела использовать для набора танцевальной труппы, в которую войдут исключительно парни. Ведь Ольге всегда «мало половин».Девушка также пообещала, что уже скоро состоится новый гастрольный тур с новой программой, которую поклонники ждут с большим нетерпением.