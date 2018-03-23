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В продаже появился карманный компьютер MeLE PCG02 Apo

В Сети начались продажи миниатюрного компьютера с интегрированной операционной системой Windows 10 Home. Примерная цена данного устройства составит 200 долларов.

В продаже появился карманный компьютер MeLE PCG02 Apo


Компьютер-брелок обладает аппаратной платформой Intel Apollo Lake, в основе которой лежит процессор Celeron N3450 с четырьмя ядрами и частотой работы 1,1-2,2 ГГц. Также имеется графический чип Intel HD Graphics 500. Систему поддерживает модуль оперативной памяти LPDDR3 на 4 Гб.

В корпусе присутствуют разъемы HDMI, USB 3.0, 3,5 мм и Micro-USB. Помимо этого стоит выделить модемы Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2. За хранение информации отвечает накопитель eMMC с емкостью в 32 Гб, но этот параметр можно увеличить путем использования карты памяти.

Вес миниатюрной компьютерной системы MeLE PCG02 Apo составляет всего 140 грамм.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:45
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