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Hublot представила часы The Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia

Вчера компания Hublot представила стальные смарт-часы, которые изготовлены специально для предстоящего ЧМ-2018 по футболу, запланированного в России. Защищенный по стандарту IP68 девайс можно будет приобрести за 299 тысяч рублей.

Hublot представила часы The Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia


Часы The Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia обладают 35,4-милиметровым циферблатом AMOLED, разрешение которого составляет 400 на 400 пикселей. Новинка имеет встроенные модемы Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n. Аккумулятор на 410 мАч позволит работать часам в течение суток.

В девайсе установлены функции обратного отсчета к началу матча и предматчевой статистики. Также стоит отметить, что часы будут вибрировать, когда какая-то команда забьет гол.

В продаже доступны модификации с различными ремешками, выполненные под флаг страны, хотя есть и обычный строгий ремешок. Это же касается и циферблатов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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