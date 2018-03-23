Hublot представила часы The Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia

Часы The Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia обладают 35,4-милиметровым циферблатом AMOLED, разрешение которого составляет 400 на 400 пикселей. Новинка имеет встроенные модемы Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n. Аккумулятор на 410 мАч позволит работать часам в течение суток.В девайсе установлены функции обратного отсчета к началу матча и предматчевой статистики. Также стоит отметить, что часы будут вибрировать, когда какая-то команда забьет гол.В продаже доступны модификации с различными ремешками, выполненные под флаг страны, хотя есть и обычный строгий ремешок. Это же касается и циферблатов.