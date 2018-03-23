Дарья Лымарь жалеет, что пошла на кастинг «Дом-2»

Напомним, что в основном Дарья проживала на Острове Любви, где безуспешно пыталась поострить романтические отношения.Девушка так и не обрела личного друга на телестройки и когда оказалась за Периметром, высказала сожаление, что вообще пришла на кастинг молодежной передачи.Как стало известно, Лымарь наравне с участием в телестройке могла стать одной из невест в шоу «Холостяк». Теперь девушка осознала, что ее выбор с шоу был неверным, но она не оставляет надежды, что ей еще посчастливится побороться за сердце очередного «холостяка».Напомним, что сейчас главным героем рейтингового шоу является популярный исполнитель Егор Крид.Поклонники Дарьи посоветовали девушке найти в реальной жизни свою вторую половинку и не надеяться на «эти шоу».