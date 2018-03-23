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Samsung Electronics анонсировала процессор Exynos 7 Series 9610

В компании Samsung Electronics представили новый процессор Exynos 7 Series 9610, который станет заменой Exynos 7885, использующегося в аппаратной платформе Galaxy A8 и A8+. Во второй половине текущего года производитель начнет массовый выпуск чипа.

Samsung Electronics анонсировала процессор Exynos 7 Series 9610


Samsung Exynos 7 9610 выполнен на основе 10-нанометрового процесса FinFET. В систему интегрировано восемь ядер. Из них четыре Cortex-A73 на 2,3 ГГц и четыре Cortex-A53 на 1,6 ГГц. В качестве графического ускорителя выступит ARM Mali-G72 на основе Bifrost.

Отмечается, что процессор способен поддерживать работу с технологией искусственного интеллекта, который будет использоваться для улучшения качества изображений и определения лиц. Помимо этого пользователь сможет снимать замедленное видео в формате Full HD.

С Exynos 7 Series 9610 работает модем сотовой связи LTE Cat.12 3CA и Cat.13 2CA. Также имеются модули Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и FM-радио.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15
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