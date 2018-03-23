Виктория Боня намекнула на возможность скорого бракосочетания

Напомним, что 38-модель не любит рассказывать о своей личной жизни и все слухи о ее романе и скорой свадьбе с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни базируются исключительно на домыслах фанатов.Но когда в фан-группе Виктории в Instagram опубликовали фото Бони в подвенечном наряде с комментарием «Вся страна ждет этого дня», Виктория ответила, что «значит дождетесь».Эти слова не могли не заинтриговать поклонников и в Сети разгорелись жаркие споры. Фанаты надеются на скорое бракосочетание, а хейтеры считают, что модель выдает желаемое за действительное.Отметим, что и с бывшим мужем и отцом дочери Анжелины Летиции Алексом Смерфитом Виктория поддерживает дружеские отношения. и миллиардер не забыл поздравить девочку с днем рождения.