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Кейтлин Дженнер ужаснула Сеть кровоточащей раной на носу

Американская знаменитость Кейтлин Дженнер заставила сильно испугаться своих фанатов, когда опубликовала страшную фотографию в Instagram.

На фотоснимке Кейтлин предстала с кровоточащей раной на носу, которая выглядит отвратительно. В описании она объяснила, что стала жертвой сильнейшего солнечного ожога. Чтобы исправить положение, Дженнер пришлось обратиться за услугами косметолога. Также она обратилась к своим подписчикам с призывом никогда не забывать про крема, защищающие от губительного влияния солнца.

Кейтлин Дженнер ужаснула Сеть кровоточащей раной на носу

В апреле 2015 года тогда ещё Уильям Брюс Дженнер совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. Летом того же года Дженнер публично заявила о смене имени на Кейтлин и переходе на местоимение "она". В ходе своего перехода в стан представительниц прекрасной половины человечества Кейтлин совершила множество хирургических и косметических манипуляций, а также полностью изменила свой гардероб. В будущем Дженнер не исключает, что решится на хирургическую коррекцию пола.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:47
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