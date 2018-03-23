Кейтлин Дженнер ужаснула Сеть кровоточащей раной на носу

На фотоснимке Кейтлин предстала с кровоточащей раной на носу, которая выглядит отвратительно. В описании она объяснила, что стала жертвой сильнейшего солнечного ожога. Чтобы исправить положение, Дженнер пришлось обратиться за услугами косметолога. Также она обратилась к своим подписчикам с призывом никогда не забывать про крема, защищающие от губительного влияния солнца.В апреле 2015 года тогда ещё Уильям Брюс Дженнер совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. Летом того же года Дженнер публично заявила о смене имени на Кейтлин и переходе на местоимение "она". В ходе своего перехода в стан представительниц прекрасной половины человечества Кейтлин совершила множество хирургических и косметических манипуляций, а также полностью изменила свой гардероб. В будущем Дженнер не исключает, что решится на хирургическую коррекцию пола.