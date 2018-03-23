Виктория Романец решила поменять себе грудь
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец вновь оказалась в кабинете пластического хирурга.
На этот раз девушку заинтересовала возможность изменить форму груди, которую она уже несколько раз совершенствовала при помощи пластики.
Виктория разрекламировала доктора и его услуги, отметив что он очень популярен сейчас и ей даже пришлось около 20 минут просидеть в очереди, так как к хирургу собралась большая очередь.
Помимо этого Романец призвала всех девчонок при любой возможности меняться в лучшую сторону.
«Я всегда придерживалась мнения, что если, что-то можно поменять в лучшую сторону, (это касается не только внешности, но и внутреннего мира), то надо менять! Надо всегда идти вперед и усовершенствовать себя. Так, что вы тоже не стойте на месте! Двигайтесь вперед! Мир у наших ног девчонки», - призывает поклонниц Виктория Романец.
Что на этот раз подвигло экс-участиицу телестройки обратится к хирургу: жажда заработка на рекламе или действительно стремление изменить форму груди, остается загадкой.
На этот раз девушку заинтересовала возможность изменить форму груди, которую она уже несколько раз совершенствовала при помощи пластики.
Виктория разрекламировала доктора и его услуги, отметив что он очень популярен сейчас и ей даже пришлось около 20 минут просидеть в очереди, так как к хирургу собралась большая очередь.
Помимо этого Романец призвала всех девчонок при любой возможности меняться в лучшую сторону.
«Я всегда придерживалась мнения, что если, что-то можно поменять в лучшую сторону, (это касается не только внешности, но и внутреннего мира), то надо менять! Надо всегда идти вперед и усовершенствовать себя. Так, что вы тоже не стойте на месте! Двигайтесь вперед! Мир у наших ног девчонки», - призывает поклонниц Виктория Романец.
Что на этот раз подвигло экс-участиицу телестройки обратится к хирургу: жажда заработка на рекламе или действительно стремление изменить форму груди, остается загадкой.