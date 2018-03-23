Виктория Романец решила поменять себе грудь

На этот раз девушку заинтересовала возможность изменить форму груди, которую она уже несколько раз совершенствовала при помощи пластики.Виктория разрекламировала доктора и его услуги, отметив что он очень популярен сейчас и ей даже пришлось около 20 минут просидеть в очереди, так как к хирургу собралась большая очередь.Помимо этого Романец призвала всех девчонок при любой возможности меняться в лучшую сторону., - призывает поклонниц Виктория Романец.Что на этот раз подвигло экс-участиицу телестройки обратится к хирургу: жажда заработка на рекламе или действительно стремление изменить форму груди, остается загадкой.