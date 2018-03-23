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Виктория Романец решила поменять себе грудь

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец вновь оказалась в кабинете пластического хирурга.

На этот раз девушку заинтересовала возможность изменить форму груди, которую она уже несколько раз совершенствовала при помощи пластики.

Виктория Романец решила поменять себе грудь

Виктория разрекламировала доктора и его услуги, отметив что он очень популярен сейчас и ей даже пришлось около 20 минут просидеть в очереди, так как к хирургу собралась большая очередь.

Помимо этого Романец призвала всех девчонок при любой возможности меняться в лучшую сторону.

«Я всегда придерживалась мнения, что если, что-то можно поменять в лучшую сторону, (это касается не только внешности, но и внутреннего мира), то надо менять! Надо всегда идти вперед и усовершенствовать себя. Так, что вы тоже не стойте на месте! Двигайтесь вперед! Мир у наших ног девчонки», - призывает поклонниц Виктория Романец.

Что на этот раз подвигло экс-участиицу телестройки обратится к хирургу: жажда заработка на рекламе или действительно стремление изменить форму груди, остается загадкой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33
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