Ольга Бузова не считает Влада Кадони красивым мужчиной

Знаменитая теледива прокомментировала снимок. По словам ведущей телепроекта «Дом-2» она выглядит красавицей и интеллектуалкой, а ее коллега Влад Кадони просто умным.Исходя из этих высказываний, пользователи Сети пришли к выводу о том, что Ольга Бузова не считает проектного мага привлекательным мужчиной.К слову, некоторые поклонники отметили, насколько гармонично ведущие смотрятся вместе. Подписчики посоветовали им попробовать сойтись и долго и счастливо жить под одной крышей.На телестройке Влад Кадони появился несколько лет назад, а затем также стал ведущим. Ольга Бузова помимо того, что является наставницей проекта «Дом-2», еще и пытается завоевать сердца поклонников, выступая на сцене.В прошлом году девушка решила построить карьеру певицы и начала исполнять композиции, которые регулярно становились хитами. У фанатов бытует мнение, что Кадони испытывает теплые чувства к Бузовой, однако солистка не замечает мужчину и не рассматривает его, как претендента на покорение сердца.