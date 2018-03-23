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Ольга Бузова не считает Влада Кадони красивым мужчиной

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони разместил на своей страничке в Instagram совместное фото с Ольгой Бузовой. Их запечатлели во время очередных съемок конкурса «Свадьба на миллион».

Ольга Бузова не считает Влада Кадони красивым мужчиной

Знаменитая теледива прокомментировала снимок. По словам ведущей телепроекта «Дом-2» она выглядит красавицей и интеллектуалкой, а ее коллега Влад Кадони просто умным.Исходя из этих высказываний, пользователи Сети пришли к выводу о том, что Ольга Бузова не считает проектного мага привлекательным мужчиной.

К слову, некоторые поклонники отметили, насколько гармонично ведущие смотрятся вместе. Подписчики посоветовали им попробовать сойтись и долго и счастливо жить под одной крышей.

На телестройке Влад Кадони появился несколько лет назад, а затем также стал ведущим. Ольга Бузова помимо того, что является наставницей проекта «Дом-2», еще и пытается завоевать сердца поклонников, выступая на сцене.

В прошлом году девушка решила построить карьеру певицы и начала исполнять композиции, которые регулярно становились хитами. У фанатов бытует мнение, что Кадони испытывает теплые чувства к Бузовой, однако солистка не замечает мужчину и не рассматривает его, как претендента на покорение сердца.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:32
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