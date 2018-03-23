FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер X80

На внутреннем рынке Китая в скором времени появится в продаже кроссовер FAW X80 новой генерации. На китайском рынке на данный момент реализуется паркетник 2016 модельного года с обновлённой решёткой радиатора и пересмотренной центральной панелью.



Новая генерация кроссовера FAW X80 получит современную мультимедийную систему с дисплеем диагональю 12 дюймов, которой можно управлять голосовыми командами. Стандартная модификация оснащена новыми дифлекторами обдува и панорамным люком.



Согласно данным инсайдеров, силовая линейка FAW X80 останется прежней. Это означает, что в моторную гамму кроссовера войдут двигатели ёмкостью 1,8 и 2,0 литра, генерирующие 180 и 147 лошадиных сил. Предполагается, что на китайском рынке автомобиль появится уже в апреле текущего года.



На российском рынке актуальная генерация кроссовера FAW X80 предлагается с 2,0-литровым агрегатом производительностью 142 лошадиные силы, по цене от 1 000 000 рублей.