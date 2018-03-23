Эффектная дочь Тины Канделаки затмила мать на редком снимке

Тина опубликовала снимок с дочкой Меланией, которая совсем уже стала взрослой. При этом перед размещением данного материала мать попросила на это разрешения у дочки.Возле фото звезда телевидения написала, что многие фанаты постоянно интересуются её детьми, а также добавила, что они у неё взрослые, строгие и самостоятельные.Не забыла Канделаки отметить и тот факт, что дети всегда справедливо критикуют её, в связи с чем она в общении с ними всегда только развивается.Сейчас Мелании 18 лет. Серьёзная красотка работает журналисткой и имеет большие шансы на то, чтобы в будущем даже затмить свою неимоверно популярную родительницу. Подписчики заметили, что девушка божественно красива и очень похожа на свою мать.Мелания появилась на свет от Андрея Кондрахина, являвшегося мужем Канделаки два года. В 2010 году супруги расстались. Кроме того, у них ещё родился сын Леонтий. В данный момент телеведущая связана брачными узами с Василием Бровко - директором по специальным делам Госкорпорации «Ростех».