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Эффектная дочь Тины Канделаки затмила мать на редком снимке

Телеведущая Тина Канделаки, которая не любит делиться с общественностью своими семейными фотографиями, всё-таки сделала это, разместив в Instagram одну из них.

Тина опубликовала снимок с дочкой Меланией, которая совсем уже стала взрослой. При этом перед размещением данного материала мать попросила на это разрешения у дочки.

Эффектная дочь Тины Канделаки затмила мать на редком снимке

Возле фото звезда телевидения написала, что многие фанаты постоянно интересуются её детьми, а также добавила, что они у неё взрослые, строгие и самостоятельные.

Не забыла Канделаки отметить и тот факт, что дети всегда справедливо критикуют её, в связи с чем она в общении с ними всегда только развивается.

Сейчас Мелании 18 лет. Серьёзная красотка работает журналисткой и имеет большие шансы на то, чтобы в будущем даже затмить свою неимоверно популярную родительницу. Подписчики заметили, что девушка божественно красива и очень похожа на свою мать.

Мелания появилась на свет от Андрея Кондрахина, являвшегося мужем Канделаки два года. В 2010 году супруги расстались. Кроме того, у них ещё родился сын Леонтий. В данный момент телеведущая связана брачными узами с Василием Бровко - директором по специальным делам Госкорпорации «Ростех».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:14
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