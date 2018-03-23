Экс-участницу «Дома-2» Алесю Клочко в аэропорту приняли за наркоманку

«Мне было очень неприятно», — заключила Клочко.

По ее словам, брюнетка не понимала, что происходит, и почему ей не дают выехать за границу. В итоге Клочко полностью испортили впечатления от отдыха.Звезда телестройки «Дома-2» заранее приехала в аэропорт, как и полагается, чтобы пройти досмотр личных вещей, паспортный контроль и со спокойной душой сесть на борт. Вот только планы и настроение экс-участницы поменялись за считанные секунды: сотрудники контроля усомнились в ее репутации.Алеся сообщила, что как только она подошла к месту досмотра - началось полное безобразие. Девушку единственную из всех пассажиров попросили снять обувь. Затем мужчина начал снимать с рук, вещей и чемодана отпечатки пальцев.Далее все проходило как в голливудском боевике: девушке не разрешили двигаться, были приглашены еще трое сотрудников, что-то кричали по-итальянски. Странная ситуация продлилась около десяти минут.Но в конечном итоге ее отпустили. Как позже оказалось у Алеси Клочко искали наркотики. Девушку возмутил сам факт наличия проверки в ее адрес. Однако больше всего бывшую участницу телепроекта возмутило то, что проверяющие не извинились перед ней.