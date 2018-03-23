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Настасья Самбурская пришла в кинотеатр с бывшим возлюбленным Александром Ивановым

На днях состоялась премьера российского кинофильма "Каникулы президента". На первом показе комедии режиссёра Ильи Шерстобитова присутствовала и Настасья Самбурская.

Что касается личной жизни, то у звезды "Универа" как-то всё нестабильно. Так, совсем недавно она успела выйти замуж за белорусского актёра Кирилла Дыцевича, с которым развелась уже через два месяца. А до этого Настасья крутила роман с другой знаменитостью из Белоруссии - певцом Александром Ивановым.

Настасья Самбурская пришла в кинотеатр с бывшим возлюбленным Александром Ивановым

Иванов, кстати, тоже присутствовал на премьере нового кинофильма, после чего последовала фотосессия. Сперва позировала Самбурская, затем - Александр, но на просьбу сфотографироваться вместе был дан категорический отказ.

Большинство фанатов не сомневаются, что роман Самбурской и Иванова был обычным пиар-ходом, но артисты время от времени до сих пор переписываются в социальных сетях.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:03
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