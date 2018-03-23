Настасья Самбурская пришла в кинотеатр с бывшим возлюбленным Александром Ивановым

Что касается личной жизни, то у звезды "Универа" как-то всё нестабильно. Так, совсем недавно она успела выйти замуж за белорусского актёра Кирилла Дыцевича, с которым развелась уже через два месяца. А до этого Настасья крутила роман с другой знаменитостью из Белоруссии - певцом Александром Ивановым.Иванов, кстати, тоже присутствовал на премьере нового кинофильма, после чего последовала фотосессия. Сперва позировала Самбурская, затем - Александр, но на просьбу сфотографироваться вместе был дан категорический отказ.Большинство фанатов не сомневаются, что роман Самбурской и Иванова был обычным пиар-ходом, но артисты время от времени до сих пор переписываются в социальных сетях.