В России 12 апреля представят бизнес-седан Genesis G70

Официальный дебют бизнес-седана Genesis G70 состоялся осенью прошлого года. Автомобиль построен на заднеприводной платформе, которая также лежит в основе фастбека KIA Stinger. Отмечается, что шасси на 55 процентов состоит из стали высокой прочности.В декабре минувшего года на сайте Росстандарта опубликовали ОТТС для автомобиля Genesis G70. Согласно обнародованным документам на российском рынке бизнес-седан появится с 2,0-литровым агрегатом с нагнетателем, который сможет выдавать в зависимости от комплектации 197, 247 и 251 лошадиную силу. Во всех вариантах двигатель комплектуется безальтернативной автоматической трансмиссией на 8 диапазонов. Базовая модификация Genesis G70 комплектуется задним приводом, а «топовые» модели будут предложены с полноприводной системой.