В России 12 апреля представят бизнес-седан Genesis G70
В России 12 апреля состоится дебют бизнес-седана Genesis G70. Однако комплектациях автомобиля и его стоимости пока ничего не сообщается. На российском рынке данная модель составит конкуренцию таким автомобилям как Audi A4, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Infiniti Q50.
Официальный дебют бизнес-седана Genesis G70 состоялся осенью прошлого года. Автомобиль построен на заднеприводной платформе, которая также лежит в основе фастбека KIA Stinger. Отмечается, что шасси на 55 процентов состоит из стали высокой прочности.
В декабре минувшего года на сайте Росстандарта опубликовали ОТТС для автомобиля Genesis G70. Согласно обнародованным документам на российском рынке бизнес-седан появится с 2,0-литровым агрегатом с нагнетателем, который сможет выдавать в зависимости от комплектации 197, 247 и 251 лошадиную силу. Во всех вариантах двигатель комплектуется безальтернативной автоматической трансмиссией на 8 диапазонов. Базовая модификация Genesis G70 комплектуется задним приводом, а «топовые» модели будут предложены с полноприводной системой.
Официальный дебют бизнес-седана Genesis G70 состоялся осенью прошлого года. Автомобиль построен на заднеприводной платформе, которая также лежит в основе фастбека KIA Stinger. Отмечается, что шасси на 55 процентов состоит из стали высокой прочности.
В декабре минувшего года на сайте Росстандарта опубликовали ОТТС для автомобиля Genesis G70. Согласно обнародованным документам на российском рынке бизнес-седан появится с 2,0-литровым агрегатом с нагнетателем, который сможет выдавать в зависимости от комплектации 197, 247 и 251 лошадиную силу. Во всех вариантах двигатель комплектуется безальтернативной автоматической трансмиссией на 8 диапазонов. Базовая модификация Genesis G70 комплектуется задним приводом, а «топовые» модели будут предложены с полноприводной системой.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:15