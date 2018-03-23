Хейтеры посмеялись над гречкой, которой Романец угощала гостей
Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев сдружились с еще одной домовской парой – Сашей Артемовой и Евгением Кузиным.
В Instagram Александры Артемовой появилось фото, на которой запечатлена четверка из телестройки, а также мама и сестра Виктории.
Однако в этот раз хейтерам не пришлось искать причины для злословия, Романец сама их предоставила.
На столе в виде угощения и основного блюда стояла обыденная гречка и овощи и это притом, что Романец нередко балует себя морепродуктами и экзотическими фруктами, на которые в день тратит по несколько тысяч рублей.
Но ни того ни другого на столе Виктории Романец не оказалось, а для гостей и своих родных хозяйка выставила диетическую гречу к которой прилагалась «сказочная утка».
Впрочем, сама Артемова отметила, что вечер был «позитивным и очень добрым», а отсутствие обильного угощения и объяснила постом и ей в частности «мясо кушать нельзя».
В Instagram Александры Артемовой появилось фото, на которой запечатлена четверка из телестройки, а также мама и сестра Виктории.
Однако в этот раз хейтерам не пришлось искать причины для злословия, Романец сама их предоставила.
На столе в виде угощения и основного блюда стояла обыденная гречка и овощи и это притом, что Романец нередко балует себя морепродуктами и экзотическими фруктами, на которые в день тратит по несколько тысяч рублей.
Но ни того ни другого на столе Виктории Романец не оказалось, а для гостей и своих родных хозяйка выставила диетическую гречу к которой прилагалась «сказочная утка».
Впрочем, сама Артемова отметила, что вечер был «позитивным и очень добрым», а отсутствие обильного угощения и объяснила постом и ей в частности «мясо кушать нельзя».