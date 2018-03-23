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Виктория Дайнеко удивила Сеть редким фото с дочкой и призналась, что боится за неё

Певица Виктория Дайнеко, которая пока не торопится показывать лицо своей 2-летней дочки, выложила в соц-сеть редкий снимок с ней, чем порадовала поклонников.

На свежей фотографии с девочкой, набравшей немало комментариев и отметок "нравится", Дайнеко предстала с коляской. Лица ребёнка снова не видно.

Виктория Дайнеко удивила Сеть редким фото с дочкой и призналась, что боится за неё

Рядом с публикацией Дайнеко также отметила, что за ней постоянно следят не только почитатели, но и люди, которые не желают ей добра. При этом, добавила артистка, недоброжелателей она в лицо не знает, однако не сомневается о том, что они не являются адекватными.

Виктория призналась, что боится за себя и свою дочку и старается оставаться предельно осторожной всегда. Именно поэтому поп-звезда не показывает даже руки своей девочки, не говоря уже о лице.

Знаменитость подчеркнула, что имеет полное право на безопасность своего отпрыск и поблагодарила всех за понимание.

Фанаты, в свою очередь, поддержали Викторию и порекомендовали ей меньше волноваться, и больше думать о своей дочке, а не о хейтерах.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:43
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