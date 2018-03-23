Виктория Дайнеко удивила Сеть редким фото с дочкой и призналась, что боится за неё

На свежей фотографии с девочкой, набравшей немало комментариев и отметок "нравится", Дайнеко предстала с коляской. Лица ребёнка снова не видно.Рядом с публикацией Дайнеко также отметила, что за ней постоянно следят не только почитатели, но и люди, которые не желают ей добра. При этом, добавила артистка, недоброжелателей она в лицо не знает, однако не сомневается о том, что они не являются адекватными.Виктория призналась, что боится за себя и свою дочку и старается оставаться предельно осторожной всегда. Именно поэтому поп-звезда не показывает даже руки своей девочки, не говоря уже о лице.Знаменитость подчеркнула, что имеет полное право на безопасность своего отпрыск и поблагодарила всех за понимание.Фанаты, в свою очередь, поддержали Викторию и порекомендовали ей меньше волноваться, и больше думать о своей дочке, а не о хейтерах.