Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке

Как известно обновлённый автомобиль Hyundai Tucson разработчики наделили внешним дизайном в стиле модели Hyundai Santa Fe. В частности, кроссовер получил двухуровневую головную оптику, иные бамперы, переработанные задние фонари и массивную решётку радиатора.Ожидается что моторная гамма ресталингового Hyundai Tucson останется прежней. Так на российском рынке актуальная генерация кроссовера предлагается с тремя силовыми агрегатами. Один двигатель MPi объёмом 2,0 литра выдаёт 149 лошадиных сил, второй агрегат MPi ёмкостью 1,6 литра мощностью 177 «скакунов», третий 2,0-литровый дизельный мотор CRDi, генерирующий 185 «лошадей». В России базовая комплектация Hyundai Tucson с передним приводом стоит от 1 369 000 рублей.