АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке

В компании Hyundai готовят к презентации обновлённый кроссовер Tucson, который на рынке пользуется популярностью. Рестайлинговая версия Hyundai Tucson дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке.

Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке


Как известно обновлённый автомобиль Hyundai Tucson разработчики наделили внешним дизайном в стиле модели Hyundai Santa Fe. В частности, кроссовер получил двухуровневую головную оптику, иные бамперы, переработанные задние фонари и массивную решётку радиатора.

Ожидается что моторная гамма ресталингового Hyundai Tucson останется прежней. Так на российском рынке актуальная генерация кроссовера предлагается с тремя силовыми агрегатами. Один двигатель MPi объёмом 2,0 литра выдаёт 149 лошадиных сил, второй агрегат MPi ёмкостью 1,6 литра мощностью 177 «скакунов», третий 2,0-литровый дизельный мотор CRDi, генерирующий 185 «лошадей». В России базовая комплектация Hyundai Tucson с передним приводом стоит от 1 369 000 рублей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер X80
Дарья Лымарь жалеет, что пошла на кастинг «Дом-2»
В России 12 апреля представят бизнес-седан
Бывший муж Ольги Бузовой упорно готовится к игре
Виктория Боня намекнула на возможность скорого
Стартовали продажи нового рамного внедорожника
Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson
Виктория Романец решила поменять себе грудь
Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne
Китайцы представили самый брутальный внедорожник
Аккумулятор литий-воздушного типа выдержал
Индия выбирает будущее "жилье" для астронавтов на
Эвелина Блёданс соблазняет фанатов обнажённой
Кейтлин Дженнер ужаснула Сеть кровоточащей раной
Мадонна опубликовала видео зажигательного танца
Ольга Бузова не считает Влада Кадони красивым
Состав наркотических веществ можно встерить на
Генетики наконец расшифровали ДНК загадочной
Эффектная дочь Тины Канделаки затмила мать на
Экс-участницу «Дома-2» Алесю Клочко в аэропорту
Настасья Самбурская пришла в кинотеатр с бывшим
В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с
Хейтеры посмеялись над гречкой, которой Романец
Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо
Виктория Дайнеко удивила Сеть редким фото с
На греческий остров Крит обрушилась африканская
Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои
Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев
Ученые предложили распыление соли в атмосфере для
Ученые научили лидары различать предметы в густом
Просмотреть все новости