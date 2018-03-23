Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои волосы в "предательстве"

"Я любил вас, я ухаживал за вами, я удобрял вас. А вы меня бросили. Жизнь не справедлива", - заявил Крид.

На видео Егор трогает свои волосы после стрижки. Они лежат на полу, а артист говорит им всё, что накопилось у него в душе.Свежая и весьма неожиданная публикация исполнителя немедленно набрала сто тысяч "лайков" и кучу комментариев, в которых почитатели попросили кумира продемонстрировать свой новый имидж без волос.Кто-то уже предположил, что Крид просто пошутил, и на самом деле волосы певца на месте, однако потом на его странице появился снимок, развеявший все сомнения. Парень предстал лысым в очках.