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Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои волосы в "предательстве"

Участник шестого сезона "Холостяк" Егор Крид, который состриг свои волосы, неожиданно обвинил их в "предательстве", как это можно видеть в его новом видеоролике.

На видео Егор трогает свои волосы после стрижки. Они лежат на полу, а артист говорит им всё, что накопилось у него в душе.

Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои волосы в "предательстве"

"Я любил вас, я ухаживал за вами, я удобрял вас. А вы меня бросили. Жизнь не справедлива", - заявил Крид.

Свежая и весьма неожиданная публикация исполнителя немедленно набрала сто тысяч "лайков" и кучу комментариев, в которых почитатели попросили кумира продемонстрировать свой новый имидж без волос.

Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои волосы в "предательстве"

Кто-то уже предположил, что Крид просто пошутил, и на самом деле волосы певца на месте, однако потом на его странице появился снимок, развеявший все сомнения. Парень предстал лысым в очках.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:24
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