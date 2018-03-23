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Стартовали продажи нового рамного внедорожника Roewe RX8

Представители китайского автоконцерна SAIC сообщили о выходе на рынок нового флагманского внедорожника Roewe RX8. Автомобиль уже можно заказать у китайских дилеров по цене от 223 800 юаней, что эквивалентно 2 032 000 рублей.

Стартовали продажи нового рамного внедорожника Roewe RX8


Как уже сообщалось Roewe RX8 разработан на одной архитектуре с Maxus D90. Внешний дизайн Roewe RX8 выполнен в стиле младшего собрата Roewe RX5. В интерьере автомобиля установлен мультимедийный комплекс с большим дисплеем и цифровая приборная панель. Новый внедорожник будет предложен покупателям с трёхрядным салоном, рассчитанным на 7 или 8 посадочных мест.

В подкапотном пространстве Roewe RX8 установлен 2,0-литровый турбомотор, выдающий 224 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией от Aisin на 6 диапазонов.

В оснащение флагманского внедорожника входит система помощи при спуске и подъёме, 6 подушек безопасности, мультимедийный комплекс, камера кругового видеообзора, мониторинг слепых зон, круиз-контроль и другие функции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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