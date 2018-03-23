Стартовали продажи нового рамного внедорожника Roewe RX8

Как уже сообщалось Roewe RX8 разработан на одной архитектуре с Maxus D90. Внешний дизайн Roewe RX8 выполнен в стиле младшего собрата Roewe RX5. В интерьере автомобиля установлен мультимедийный комплекс с большим дисплеем и цифровая приборная панель. Новый внедорожник будет предложен покупателям с трёхрядным салоном, рассчитанным на 7 или 8 посадочных мест.В подкапотном пространстве Roewe RX8 установлен 2,0-литровый турбомотор, выдающий 224 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией от Aisin на 6 диапазонов.В оснащение флагманского внедорожника входит система помощи при спуске и подъёме, 6 подушек безопасности, мультимедийный комплекс, камера кругового видеообзора, мониторинг слепых зон, круиз-контроль и другие функции.