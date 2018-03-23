Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne испытали в Южной Африке

Новый внедорожник Porsche Cayenne E-Hybrid проходил тесты в три этапа. На первом этапе автомобиль испытали на дорогах в условиях города, затем машину протестировали в условиях экстремальных температур, в завершении внедорожник проверили на горных перевалах. По итогам тестирования разработчики получили данные о расходе топлива, проверили на прочность литий-ионные аккумуляторы и убедились во внедорожных качествах автомобиля.Стоит напомнить, что автомобиль Porsche Cayenne E-Hybrid комплектуется плагин-гибридной силовой установкой, которая создана на основе трёх различных ДВС — это турбомотор V6 объёмом 3,0 литра производительностью 340 «лошадей», битурбированный двигатель V6 ёмкостью 2,9 литра мощностью 440 «скакунов», а «топовая» версия имеет агрегат твин-турбо V8, генерирующий 550 лошадиных сил.