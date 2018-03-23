АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne испытали в Южной Африке

Немецкая компания Porsche протестировала на дорогах Южной Африки плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne E-Hybrid. По словам разработчиков, тесты проводились в условиях максимально приближённых к реальным.

Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne испытали в Южной Африке


Новый внедорожник Porsche Cayenne E-Hybrid проходил тесты в три этапа. На первом этапе автомобиль испытали на дорогах в условиях города, затем машину протестировали в условиях экстремальных температур, в завершении внедорожник проверили на горных перевалах. По итогам тестирования разработчики получили данные о расходе топлива, проверили на прочность литий-ионные аккумуляторы и убедились во внедорожных качествах автомобиля.

Стоит напомнить, что автомобиль Porsche Cayenne E-Hybrid комплектуется плагин-гибридной силовой установкой, которая создана на основе трёх различных ДВС — это турбомотор V6 объёмом 3,0 литра производительностью 340 «лошадей», битурбированный двигатель V6 ёмкостью 2,9 литра мощностью 440 «скакунов», а «топовая» версия имеет агрегат твин-турбо V8, генерирующий 550 лошадиных сил.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер X80
Дарья Лымарь жалеет, что пошла на кастинг «Дом-2»
В России 12 апреля представят бизнес-седан
Бывший муж Ольги Бузовой упорно готовится к игре
Виктория Боня намекнула на возможность скорого
Стартовали продажи нового рамного внедорожника
Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson
Виктория Романец решила поменять себе грудь
Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne
Китайцы представили самый брутальный внедорожник
Аккумулятор литий-воздушного типа выдержал
Индия выбирает будущее "жилье" для астронавтов на
Эвелина Блёданс соблазняет фанатов обнажённой
Кейтлин Дженнер ужаснула Сеть кровоточащей раной
Мадонна опубликовала видео зажигательного танца
Ольга Бузова не считает Влада Кадони красивым
Состав наркотических веществ можно встерить на
Генетики наконец расшифровали ДНК загадочной
Эффектная дочь Тины Канделаки затмила мать на
Экс-участницу «Дома-2» Алесю Клочко в аэропорту
Настасья Самбурская пришла в кинотеатр с бывшим
В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с
Хейтеры посмеялись над гречкой, которой Романец
Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо
Виктория Дайнеко удивила Сеть редким фото с
На греческий остров Крит обрушилась африканская
Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои
Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев
Ученые предложили распыление соли в атмосфере для
Ученые научили лидары различать предметы в густом
Просмотреть все новости