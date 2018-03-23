АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Китайцы представили самый брутальный внедорожник за $3,8 млн

Китайская компания IAT представила внедорожник под названием Karlmann King. Стоимость брутального внедорожника вряд ли уступит автомобилю Rolls-Royce Cullinan, который ещё не представили широкой публике.

Китайцы представили самый брутальный внедорожник за $3,8 млн


Внедорожник Karlmann King построен на одном шасси с Ford F-550, а также у американской модели был позаимствован силовой агрегат. В частности, брутальный внедорожник комплектуется мотором V10 объёмом 6,8 литра производительностью 400 лошадиных сил.

Общая масса внедорожника Karlmann King с бронированным кузовом достигает 6 тонн. Из-за такого веса машина сможет разгоняться не более чем до 140 км/час, ширина машины составляет 2,5 метра. Автомобиль наделили агрессивным внешним дизайном, при этом салон выполнен в люксовом стиле. В интерьере имеется подсветка, холодильник, кофе-машина, складной стол и телевизор.

Базовая модификация Karlmann King будет стоить 2 миллиона долларов, а цена «топовой» версии составит 3,8 миллиона долларов. Последняя будет доступна с шестью дверями и с шестью посадочными местами. На рынке внедорожник появится в 9 экземплярах.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер X80
Дарья Лымарь жалеет, что пошла на кастинг «Дом-2»
В России 12 апреля представят бизнес-седан
Бывший муж Ольги Бузовой упорно готовится к игре
Виктория Боня намекнула на возможность скорого
Стартовали продажи нового рамного внедорожника
Рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson
Виктория Романец решила поменять себе грудь
Плагин-гибридный внедорожник Porsche Cayenne
Китайцы представили самый брутальный внедорожник
Аккумулятор литий-воздушного типа выдержал
Индия выбирает будущее "жилье" для астронавтов на
Эвелина Блёданс соблазняет фанатов обнажённой
Кейтлин Дженнер ужаснула Сеть кровоточащей раной
Мадонна опубликовала видео зажигательного танца
Ольга Бузова не считает Влада Кадони красивым
Состав наркотических веществ можно встерить на
Генетики наконец расшифровали ДНК загадочной
Эффектная дочь Тины Канделаки затмила мать на
Экс-участницу «Дома-2» Алесю Клочко в аэропорту
Настасья Самбурская пришла в кинотеатр с бывшим
В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с
Хейтеры посмеялись над гречкой, которой Романец
Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо
Виктория Дайнеко удивила Сеть редким фото с
На греческий остров Крит обрушилась африканская
Лысый Егор Крид поразил Instagram, обвинив свои
Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев
Ученые предложили распыление соли в атмосфере для
Ученые научили лидары различать предметы в густом
Просмотреть все новости