Китайцы представили самый брутальный внедорожник за $3,8 млн

Внедорожник Karlmann King построен на одном шасси с Ford F-550, а также у американской модели был позаимствован силовой агрегат. В частности, брутальный внедорожник комплектуется мотором V10 объёмом 6,8 литра производительностью 400 лошадиных сил.Общая масса внедорожника Karlmann King с бронированным кузовом достигает 6 тонн. Из-за такого веса машина сможет разгоняться не более чем до 140 км/час, ширина машины составляет 2,5 метра. Автомобиль наделили агрессивным внешним дизайном, при этом салон выполнен в люксовом стиле. В интерьере имеется подсветка, холодильник, кофе-машина, складной стол и телевизор.Базовая модификация Karlmann King будет стоить 2 миллиона долларов, а цена «топовой» версии составит 3,8 миллиона долларов. Последняя будет доступна с шестью дверями и с шестью посадочными местами. На рынке внедорожник появится в 9 экземплярах.