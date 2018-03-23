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Эвелина Блёданс соблазняет фанатов обнажённой грудью

Эвелина Блёданс опубликовала в Instagram соблазнительное фото с обнажённой грудью. Звезда рекламирует из Израиля сыворотку для ухода за кожей лица.

Рекламный снимок с эротическим контекстом Эвелина Блёданс опубликовала в Instagram. На нём телеведущая держит в руках небольшую бутылочку с сывороткой для ухода за кожей, при этом в посте под фото Блёданс написала, что жидкость относится к органической косметике, не содержащей химических добавок.

Эвелина Блёданс соблазняет фанатов обнажённой грудью


Эвелина Блёданс утверждает, что именно этой сывороткой она спасается в солнечном Израиле от сухости кожи лица.

Как всегда фолловеры написали много восторженных комментариев, в которых восхитились тем, как замечательно выглядит телеведущая для своего возраста. Но некоторых раздражает, когда знаменитости используют свой аккаунт в Instagram как площадку для рекламы, и даже позволили себе по этому поводу грубые высказывания в адрес Эвелины Блёданс.

Вместе с тем многие восхитились сексуальным видом полуобнажённой груди Блёданс, назвав актрису "нестареющей звездой".
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 08:50
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