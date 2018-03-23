АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Ученые научили лидары различать предметы в густом тумане

Ученые из Массачусетского технологического университета в США создали метод, который заставил лидары (приборы, определяющие при помощи света прозрачность различных сред) различать предметом в густом тумане. Даже при довольно сниженной видимости данное устройство безупречно выполнит свою функцию.

Ученые научили лидары различать предметы в густом тумане


Лидары в непростой обстановке, в случае, когда человек не может различить предметы, способны проанализировать визуальную информацию, а также выделить необходимые сигналы. Данные устройства применяют в самых разных отраслях. Стоит отметить, что свое широкое применение лидары получили в производстве машин с беспилотным управлением. Благодаря данной разработке автомобили легко самоуправляются без человеческой помощи. Лидары умеют составлять 3D-карту местности. Эти устройства также обладают рядом преимуществ, а также недостатков. К последним относится невозможность различить предмет в слишком плотном тумане. Однако благодаря ученым проблемой это теперь не является.



Американские инженеры протестировали новый метод в искусственно созданных условиях плохой видимости. На основе полученных результатов, ученые заявили, что новая разработка действует безупречно, позволяя лидарам различать предметы в пространстве при густом тумане.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев
Ученые предложили распыление соли в атмосфере для
Ученые научили лидары различать предметы в густом
Дмитрий Маликов поделился рецептом приготовления
Бывший супруг Марии Максаковой портит нервы
Сестра Жанны Фриске показала новорожденных малышей
Игра Artifact содержит в новом выпуске русский
Песня про Ольгу Бузову от владикавказских
Ученые: Возрастную слепоту можно вылечить при
Алексей Панин попросил прощение у фанатов
Странный спутник компании Rocket Lab "Звезда
В Японии сотрудница правоохранительных органов
Пловчиха Юлия Ефимова поразила своими формами
Ученые: Парад планет может вызвать очередное
Золото в Млечном Пути создают столкновения
Экран Samsung Galaxy S9+ попал под массовую
Лед против пули: видео необычного эксперимента
Астрономы доказали, что гигантская Планета Девять
На Украине лишили депутатской неприкосновенности
Ученые обнаружили на Марсе шары идеальной формы
Ученые обнаружили 6 тысяч неизвестных раньше
Ученые создали систему для контроля активности
Король Марокко расторг брак со своей супругой
Ученые обнаружили следы звезды, пролетевшей
Безрамочный смартфон Vivo V9 в стиле iPhone X
Зрители считают, что «Дом-2» оскорбляет местные
Ставшая матерью Виктория Райдос дала сыну редкое
Запущена первая в РФ открытая опытная зона сети 5G
Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в
Александр Гобозов поставил на место гостью шоу
Просмотреть все новости