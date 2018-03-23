Ученые научили лидары различать предметы в густом тумане

Лидары в непростой обстановке, в случае, когда человек не может различить предметы, способны проанализировать визуальную информацию, а также выделить необходимые сигналы. Данные устройства применяют в самых разных отраслях. Стоит отметить, что свое широкое применение лидары получили в производстве машин с беспилотным управлением. Благодаря данной разработке автомобили легко самоуправляются без человеческой помощи. Лидары умеют составлять 3D-карту местности. Эти устройства также обладают рядом преимуществ, а также недостатков. К последним относится невозможность различить предмет в слишком плотном тумане. Однако благодаря ученым проблемой это теперь не является.Американские инженеры протестировали новый метод в искусственно созданных условиях плохой видимости. На основе полученных результатов, ученые заявили, что новая разработка действует безупречно, позволяя лидарам различать предметы в пространстве при густом тумане.