Мадонна опубликовала видео зажигательного танца одной из приёмных дочерей
Мадонна поделилась в Instagram видео с зажигательным танцем приёмной дочери.
Одна из удочерённых дочерей-близнецов Мадонны зажигательно станцевала хип-хоп. Видео танца певица опубликовала в Instagram. Она не уточнила, какая именно из девочек так талантливо и ритмично танцует - Эстер или Стелла, но подписала ролик:
намекая на то, что у детей-африканцев танцевальность, естественность и чувство ритма заложено в крови.
Кроме родных детей сына Рокко и дочери Лурдес, у Мадонны четверо приёмных. Это - Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.
Одна из удочерённых дочерей-близнецов Мадонны зажигательно станцевала хип-хоп. Видео танца певица опубликовала в Instagram. Она не уточнила, какая именно из девочек так талантливо и ритмично танцует - Эстер или Стелла, но подписала ролик:
Быть настоящей
намекая на то, что у детей-африканцев танцевальность, естественность и чувство ритма заложено в крови.
Кроме родных детей сына Рокко и дочери Лурдес, у Мадонны четверо приёмных. Это - Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.