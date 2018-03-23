Мадонна опубликовала видео зажигательного танца одной из приёмных дочерей

Быть настоящей

Одна из удочерённых дочерей-близнецов Мадонны зажигательно станцевала хип-хоп. Видео танца певица опубликовала в Instagram. Она не уточнила, какая именно из девочек так талантливо и ритмично танцует - Эстер или Стелла, но подписала ролик:намекая на то, что у детей-африканцев танцевальность, естественность и чувство ритма заложено в крови.Кроме родных детей сына Рокко и дочери Лурдес, у Мадонны четверо приёмных. Это - Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.