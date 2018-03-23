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Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев

Сирийский Алеппо, на территории которого продолжают работать медицинские учреждения, временно закрыт для переселенцев. Сообщение об этом поступило от официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев


На состоявшейся пресс-конференции, Дюжаррик обратил свое внимание на то, что по оценкам гуманитарных агентств ООН почти 167 тысяч лиц были перемещены из района Африн в Сирии из-за столкновений. Официальный представитель также добавил, что беженцы направляются в соседние районы.

Представитель главы ООН также указал на то, что дорога в сирийский Алеппо для переселенцев временно закрыта. Это и вызывает беспокойство, поскольку среди внутренне перемещенных лиц есть те, кому срочно нужна медицинская эвакуация в специализированные госпитали в Алеппо.

Более того, Стефан Дюжаррик подчеркнул, что поступили данные о гибели нескольких человек «из-за отсутствия необходимой медицинской помощи».
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:15
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