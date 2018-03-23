Алеппо временно закрыт для сирийских переселенцев

На состоявшейся пресс-конференции, Дюжаррик обратил свое внимание на то, что по оценкам гуманитарных агентств ООН почти 167 тысяч лиц были перемещены из района Африн в Сирии из-за столкновений. Официальный представитель также добавил, что беженцы направляются в соседние районы.Представитель главы ООН также указал на то, что дорога в сирийский Алеппо для переселенцев временно закрыта. Это и вызывает беспокойство, поскольку среди внутренне перемещенных лиц есть те, кому срочно нужна медицинская эвакуация в специализированные госпитали в Алеппо.Более того, Стефан Дюжаррик подчеркнул, что поступили данные о гибели нескольких человек «из-за отсутствия необходимой медицинской помощи».