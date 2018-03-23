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Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо

Популярный российский певец Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо. Соответствующие фотоснимки появились в сети Instagram на личной странице исполнителя.

Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо


В своем аккаунте в Instagram Егор Крид разместил видеоролик из салона красоты. На видеокадрах можно увидеть, что остриженные волосы молодого артиста лежат на полу, а сам он исполняет им оду, а уже на следующем фотоснимке он предстал перед пользователями побритым налысо.

Конечно, реакция поклонников популярного певца была совершенно неоднозначной. Одни похвалили Крида, у других же, напротив, новый имидж артиста вызвал негодование. Свое мнение фанаты певца поспешили выразить в своих многочисленных комментариях.

Хотя, стоит предположить, что Егор Крид просто использовал фотошоп, дабы привлечь к своей персоне внимание поклонников. В свое время подобным образом поступила Полина Гагарина, опубликовав на своей странице снимок, на котором позирует без волос. Позже выяснилось, что исполнительница использовала специальный парик.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:45
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