Егор Крид сменил имидж, побрившись налысо

В своем аккаунте в Instagram Егор Крид разместил видеоролик из салона красоты. На видеокадрах можно увидеть, что остриженные волосы молодого артиста лежат на полу, а сам он исполняет им оду, а уже на следующем фотоснимке он предстал перед пользователями побритым налысо.Конечно, реакция поклонников популярного певца была совершенно неоднозначной. Одни похвалили Крида, у других же, напротив, новый имидж артиста вызвал негодование. Свое мнение фанаты певца поспешили выразить в своих многочисленных комментариях.Хотя, стоит предположить, что Егор Крид просто использовал фотошоп, дабы привлечь к своей персоне внимание поклонников. В свое время подобным образом поступила Полина Гагарина, опубликовав на своей странице снимок, на котором позирует без волос. Позже выяснилось, что исполнительница использовала специальный парик.