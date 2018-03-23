На греческий остров Крит обрушилась африканская пыльная буря
На греческий остров Крит обрушилась африканская пыльная буря. Сообщается, что небо над островом приобрело оранжево-красный цвет, находиться на улице длительное время невозможно, поскольку атмосфера вокруг удушающая. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото и видеоматериалы произошедшего заполонили Сеть. На снимках можно видеть, что из-за африканской пыльной бури видимость на греческом острове Крит не превышает нескольких сот метров.
По данным местных метеорологов, новые массы пыльной бури из Африки перестали поступать, а с пятницы атмосфера станет чище.
Фото и видеоматериалы произошедшего заполонили Сеть. На снимках можно видеть, что из-за африканской пыльной бури видимость на греческом острове Крит не превышает нескольких сот метров.
По данным местных метеорологов, новые массы пыльной бури из Африки перестали поступать, а с пятницы атмосфера станет чище.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30