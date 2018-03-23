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На греческий остров Крит обрушилась африканская пыльная буря

На греческий остров Крит обрушилась африканская пыльная буря. Сообщается, что небо над островом приобрело оранжево-красный цвет, находиться на улице длительное время невозможно, поскольку атмосфера вокруг удушающая. Об этом сообщает РИА Новости.

На греческий остров Крит обрушилась африканская пыльная буря


Фото и видеоматериалы произошедшего заполонили Сеть. На снимках можно видеть, что из-за африканской пыльной бури видимость на греческом острове Крит не превышает нескольких сот метров.

На греческий остров Крит обрушилась африканская пыльная буря


По данным местных метеорологов, новые массы пыльной бури из Африки перестали поступать, а с пятницы атмосфера станет чище.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30
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