В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с Марго Робби
Студия RLJE Films разместила в Сети тизер к новому триллеру «Конечная» с Марго Робби. Австралийская актриса и продюсер сыграла в новой киноленте одну из основных ролей.
Режиссером и сценаристом к картине «Конечная» выступил Вон Стайн. Триллер с участием известной актрисы Марго Робби повествует о двух киллерах, которые дают согласие на выполнение опасного задания за хорошее вознаграждение. По сюжету фильма оба наемника встречают прекрасную незнакомку, которая мешает выполнению их задания. В съемках нового кинопроекта приняли участие актеры Майк Майерс, Декстер Флетчер, Саймон Пегги Макс Айронс.
В качестве продюсеров выступили Марго Робби и Дэвид Баррон. Премьера фильма запланирована на май текущего года.
Режиссером и сценаристом к картине «Конечная» выступил Вон Стайн. Триллер с участием известной актрисы Марго Робби повествует о двух киллерах, которые дают согласие на выполнение опасного задания за хорошее вознаграждение. По сюжету фильма оба наемника встречают прекрасную незнакомку, которая мешает выполнению их задания. В съемках нового кинопроекта приняли участие актеры Майк Майерс, Декстер Флетчер, Саймон Пегги Макс Айронс.
В качестве продюсеров выступили Марго Робби и Дэвид Баррон. Премьера фильма запланирована на май текущего года.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:00