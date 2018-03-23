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В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с Марго Робби

Студия RLJE Films разместила в Сети тизер к новому триллеру «Конечная» с Марго Робби. Австралийская актриса и продюсер сыграла в новой киноленте одну из основных ролей.

В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с Марго Робби


Режиссером и сценаристом к картине «Конечная» выступил Вон Стайн. Триллер с участием известной актрисы Марго Робби повествует о двух киллерах, которые дают согласие на выполнение опасного задания за хорошее вознаграждение. По сюжету фильма оба наемника встречают прекрасную незнакомку, которая мешает выполнению их задания. В съемках нового кинопроекта приняли участие актеры Майк Майерс, Декстер Флетчер, Саймон Пегги Макс Айронс.



В качестве продюсеров выступили Марго Робби и Дэвид Баррон. Премьера фильма запланирована на май текущего года.
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Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:00
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