В Сети появился тизер к триллеру «Конечная» с Марго Робби

Режиссером и сценаристом к картине «Конечная» выступил Вон Стайн. Триллер с участием известной актрисы Марго Робби повествует о двух киллерах, которые дают согласие на выполнение опасного задания за хорошее вознаграждение. По сюжету фильма оба наемника встречают прекрасную незнакомку, которая мешает выполнению их задания. В съемках нового кинопроекта приняли участие актеры Майк Майерс, Декстер Флетчер, Саймон Пегги Макс Айронс.В качестве продюсеров выступили Марго Робби и Дэвид Баррон. Премьера фильма запланирована на май текущего года.