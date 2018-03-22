В Японии сотрудница правоохранительных органов влюбилась в якудза и осталась без работы

Осенью 2017 года 30-летнего представителя преступного мира арестовали в токийском районе Синдзюку. Пока мужчина находился под стражей, в него влюбилась молодая сотрудница полиции, которая работала в том отделении, где находился арестованный.После того, как мафиози освободился под залог, пара продолжила общение: они переписывались, проводили время вместе, ездили отдыхать. Но работники правоохранительных органов заподозрили 23-летнюю сотрудницу в передаче данных, которые касались расследования в отношении другого представителя мафиозной группировки якудза, своему возлюбленному.Девушка заявила, что была уверена в том, что ее парень никому не расскажет об их отношениях, если она сообщит ему какую-либо информацию.После этого сотрудницу полиции отстранили от работы, а в марте текущего года она подала прошение об отставке. Информация о том, будут ли против девушки выдвинуты какие-нибудь обвинения, пока неизвестно. О том, продолжаются ли у нее отношения с членом якудза, СМИ также неизвестно.