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В Японии сотрудница правоохранительных органов влюбилась в якудза и осталась без работы

Сотрудница правоохранительных органов в Японии влюбилась в члена группировки якудза, вследствие чего была вынуждена уволиться с занимаемой должности. Сообщение об этом появилось в SoraNews24.

В Японии сотрудница правоохранительных органов влюбилась в якудза и осталась без работы


Осенью 2017 года 30-летнего представителя преступного мира арестовали в токийском районе Синдзюку. Пока мужчина находился под стражей, в него влюбилась молодая сотрудница полиции, которая работала в том отделении, где находился арестованный.

После того, как мафиози освободился под залог, пара продолжила общение: они переписывались, проводили время вместе, ездили отдыхать. Но работники правоохранительных органов заподозрили 23-летнюю сотрудницу в передаче данных, которые касались расследования в отношении другого представителя мафиозной группировки якудза, своему возлюбленному.

Девушка заявила, что была уверена в том, что ее парень никому не расскажет об их отношениях, если она сообщит ему какую-либо информацию.

После этого сотрудницу полиции отстранили от работы, а в марте текущего года она подала прошение об отставке. Информация о том, будут ли против девушки выдвинуты какие-нибудь обвинения, пока неизвестно. О том, продолжаются ли у нее отношения с членом якудза, СМИ также неизвестно.
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В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:15
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