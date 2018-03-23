Дмитрий Маликов поделился рецептом приготовления мраморной говядины

Знаменитый Российский певец Дмитрий Маликов поразил своих фанатов перевоплощением в повара. На своей страничке в Instagram артист поделился видеороликом, где он рассказал, как правильно готовить мраморную говядину. Изначально залезши в холодильник, певец обнаружил, что ему не хватает осетрины, но он решил вогнать себя в жесткие рамки. «Когда мы достали нужные ингредиенты можно звать повара Рикардо и ждем 30 минут», - сообщил Маликов.Видеоролик получился положительным и набрал множество отметок «Мне нравиться».