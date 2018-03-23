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Дмитрий Маликов поделился рецептом приготовления мраморной говядины

Российский певец Дмитрий Маликов поделился с фанатами рецептом приготовления мраморной говядины.

Дмитрий Маликов поделился рецептом приготовления мраморной говядины


Знаменитый Российский певец Дмитрий Маликов поразил своих фанатов перевоплощением в повара. На своей страничке в Instagram артист поделился видеороликом, где он рассказал, как правильно готовить мраморную говядину. Изначально залезши в холодильник, певец обнаружил, что ему не хватает осетрины, но он решил вогнать себя в жесткие рамки. «Когда мы достали нужные ингредиенты можно звать повара Рикардо и ждем 30 минут», - сообщил Маликов.

Видеоролик получился положительным и набрал множество отметок «Мне нравиться».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 06:00
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