Сестра Жанны Фриске показала новорожденных малышей

Недавно в своем аккаунте Instagram сестра умершей знаменитой певицы Жанны Фриске опубликовала милый фотоснимок. На нем запечатлена мамочка и прекрасные малыши, а именно щенки, породы джек-рассел-терьер. По словам Натальи Фриске собака по имени Джесс стала мамой не впервые. Сама Наталья очень переживает за питомца так, как прошлые роды прошли с осложнениями, и они потеряли щенка. Но со временем девушка решилась повязать Джесс и та принесла ей много маленьких клубочков.Через пару месяцев Фриске займется поисками жилья для щенков.