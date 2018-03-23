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Сестра Жанны Фриске показала новорожденных малышей

Родная сестра Жаны Фриске поделилась публикацией малышей.

Сестра Жанны Фриске показала новорожденных малышей



Сестра Жанны Фриске показала новорожденных малышей


Недавно в своем аккаунте Instagram сестра умершей знаменитой певицы Жанны Фриске опубликовала милый фотоснимок. На нем запечатлена мамочка и прекрасные малыши, а именно щенки, породы джек-рассел-терьер. По словам Натальи Фриске собака по имени Джесс стала мамой не впервые. Сама Наталья очень переживает за питомца так, как прошлые роды прошли с осложнениями, и они потеряли щенка. Но со временем девушка решилась повязать Джесс и та принесла ей много маленьких клубочков.

Через пару месяцев Фриске займется поисками жилья для щенков.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 03:00
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