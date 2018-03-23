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Игра Artifact содержит в новом выпуске русский вариант озвучивания

Недавние известия сети Интернет указывают на подготовку компанией Valve выпуска новой карточной игры, которую сделают по сюжетному мотиву Dota 2. Так же уже известно, что новая разработка получит называние Artifact. Разместит компания платную ее версию на площадке Steam. Помимо прочего указывается, что игра выйдет с озвучкой и на русском языке.

По Artifact есть опубликованная информация, что для игроков она будет доступна с субтитрами на 11 языках. Указывается озвучка и интерфейс. Сделают в Artifact и поддержку русского языка. Есть так же английский и китайский.
Игра Artifact содержит в новом выпуске русский вариант озвучивания


Особо отмечается, что компанией Valve уже размещена в своем магазине Steam страница, посвященная Artifact. Из описания следует, что непосредственную разработку проекта доверили популярному дизайнеру видеоигр Ричарду Гарфилду. Основная его специализация - карточные игры. Официальный выход Artifact планируют к концу этого года.

Относительно по Artifact, можно указать на ее разработку по подобию Dota 2. Для игрока будет предоставлена святыня и три линии. В сюжете игры человек разрушает святыню, принадлежащую своему противнику, используя колоду карт. Интересен и факт присутствия в Artifact героев, которые еще не появились в Dota 2, но со временем будут включены.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
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