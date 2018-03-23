Игра Artifact содержит в новом выпуске русский вариант озвучивания

По Artifact есть опубликованная информация, что для игроков она будет доступна с субтитрами на 11 языках. Указывается озвучка и интерфейс. Сделают в Artifact и поддержку русского языка. Есть так же английский и китайский.Особо отмечается, что компанией Valve уже размещена в своем магазине Steam страница, посвященная Artifact. Из описания следует, что непосредственную разработку проекта доверили популярному дизайнеру видеоигр Ричарду Гарфилду. Основная его специализация - карточные игры. Официальный выход Artifact планируют к концу этого года.Относительно по Artifact, можно указать на ее разработку по подобию Dota 2. Для игрока будет предоставлена святыня и три линии. В сюжете игры человек разрушает святыню, принадлежащую своему противнику, используя колоду карт. Интересен и факт присутствия в Artifact героев, которые еще не появились в Dota 2, но со временем будут включены.