Зрители считают, что «Дом-2» оскорбляет местные традиции Сейшел

«Мало того, что завезли туда эскортниц, так еще и законы не уважают», - недовольны фанаты «Дома-2».

Поклонники телестройки недовольны, из-за того, что в рамках программы свадьба на Сейшельских островах не представляет из себя ничего серьезного, и проводится «понарошку», в то время как на самом деле сейшельская свадьба проводится раз и навсегда.Зрители выразили свой негатив в Сети, заявив, что организаторы не имеют права изменять местные традиции, назвав это самым настоящим оскорблением.